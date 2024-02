Materazzi | 'L'Inter può andare fino in fondo in Champions'

Marco Materazzi , ex difensore dell’Inter, ha parlato a La Gazzetta dello Sport in vista della sfida di stasera tra Roma e Inter Marco Materazzi , ... (calcionews24)

Marco Materazzi (Lecce, 19 agosto 1973) è un allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo difensore. Con la nazionale italiana è diventato campione del mondo nel 2006.

Materazzi alla Gazzetta: "Poche squadre come l'Inter, può andare in fondo in Champions" TUTTO mercato WEB

Materazzi: "Convinto che l'Inter possa arrivare in fondo anche a questa Champions. L'ambiente a San... Fcinternews.it

Inter, trappola Atletico Madrid: il pensiero di Materazzi: ovvero Marco Materazzi. Queste le sue parole a La Gazzetta dello Sport: “Premesso che la Champions è una competizione molto diversa dal campionato, sono convinto che l’Inter possa arrivare fino in ...

Materazzi: "Convinto che l'Inter possa arrivare in fondo anche a questa Champions. L'ambiente a San Siro...": "Premesso che la Champions è una competizione molto diversa dal campionato e che per certi aspetti è sempre un terno al lotto, sono convinto che l'Inter possa andare fino in fondo anche in questa ...

Toldo: "Inter, ormai siamo ai livelli del pre Triplete . Inzaghi grande stratega e se si passa l'ostacolo Atletico...": Anche Francesco Toldo, sulla Gazzetta dello Sport, dice la sua sull'Inter in vista del ritorno della Champions League. "Gli ingredienti per essere grandi protagonisti anche in Europa ci ...