Materazzi | «Champions? L’Inter può arrivare in fondo»

Marco, ex difensore dele tifoso nerazzurro, ha parlato a La Gazzetta dello Sport in vista della gara contro l'Atletico in. Le sue dichiarazioni: INTER-ATLETICO – «Premesso che laè una competizione molto diversa dal campionato e che per certi aspetti è sempre un terno al lotto, sono convinto chepossa andare fino inanche in questa edizione. Non vedo squadre che giocano con la stessa convinzione nei propri mezzi e con questa fluidità di rendimento. È vero che l'anno scorso il sorteggio era stato abbastanza favorevole e che sul doppio scontro può essere più complicato ...