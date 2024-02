Masticare bene e senza ruminare il chewing gum | contro digestione lenta e alitosi

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di lunedì 19 febbraio 2024) A volte dalle ricerche di paleontologia si scoprono aspetti importanti per la nostra vita odierna. Non solo in termini di conoscenza scientifica, visto che si arriva a capire come si nutrissero gli esseri umani migliaia di anni fa, ma anche sotto l’aspetto delle abitudini. Ad esempio, una ricerca pubblicata su Scientific Reports e condotta sugli abitanti della costa ovest della Scandinavia, più o meno un pochino a nord rispetto a Göteborg, mostra che i nostri progenitori mangiavano soprattutto trote, cervi e nocciole. Ma in particolare fa vedere che avevano già l’abitudine di rosicchiare ilgum. Cosa dice lo studio Analizzando il Dna delle persone che vivevano nell’area quasi 10.000 anni fa, gli esperti si sono accorti appunto che oltre a pescare, cacciare e raccogliere frutti, i giovani dell’epoca masticavano una sorta di antenato della gomma da ...