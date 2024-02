“ crederci non costa nulla e la Juventus ha nel proprio dna il non mollare mai”. Lo ha detto Massimo Mauro in un’intervista alla Gazzetta dello ... (sportface)

Massimo Mauro (Catanzaro, 24 maggio 1962) è un dirigente sportivo, ex calciatore, politico e commentatore sportivo italiano.

Massimo Mauro contro Leao: 'Se il leader del Milan è un rapper...' Calciomercato.com

Massimo Mauro attacca Leao: "Milan, se il tuo leader è un rapper... Col Monza non c'è mai stato" Milan News

Al Regio di Torino la grande degustazione dei vini di Alta Langa "La Prima dell’Alta Langa 2024": La grande degustazione dei vini Alta Langa attualmente presenti ... Mascarello Michele & Figli; Matteo Correggia; Mauro Sebaste; Monsignore; Paolo Berutti; Pecchenino; Pianbello; Piazzo Comm. Armando; ...

In ospedale per le dimissioni della moglie vestito da Richard Gere: «Io, come in Ufficiale Gentiluomo, volevo stupirla»: Riccione, protagonista Mauro Forbicini che ha trasformato la goliardata in un gesto d'affetto: «Mi ha fatto piacere vedere quanto si è commossa» ...

Massimo Mauro a Pressing: 'Allegri Dire che l'obiettivo è il quarto posto può diventare un alibi': L'ex calciatore della Juve, Massimo Mauro, ha rilasciato delle dichiarazioni negli studi di Pressing, dove ha parlato anche del momento che sta vivendo Allegri. 'Quello che abbiamo detto in positivo ...