Massimo Ghini | video intervista Gloria | «Con Sabrina rapporto che va al di là | per la Roma cerchiamo gloria»

(Di lunedì 19 febbraio 2024) La nostra, tra i protagonisti della serienei panni di Manlio, in onda su Rai1 Vi presentiamo la nostra, tra i protagonisti della serienei panni di Manlio.cast Diretta da Fausto Brizzi e interpretata daFerilli, Emanuela Grimalda,, Sergio Assisi, Martina Lampugnani, Luca Angeletti, Eugenio Franceschini, David Sebasti, Fiorenza D’Antonio,De Lorenzo, Giorgia Salari, Adolfo Margiotta, Settimo Palazzo, Filippo Laganà, Teresa Federico, ...

ROMA – In scena nei teatri di tutta Italia “Quasi Amici” : il celebre film di Eric Toledano e Olivier Nakache è interpretato da Massimo Ghini e Paolo ... (lopinionista)

Oggi, domenica 4 febbraio 2024 , alle 17:20 su Raiuno, va in onda la diciottesima puntata della quinta edizione Da noi… a ruota libera il talk show ... (ascoltitv)

Gloria, la recensione: Sabrina Ferilli e l'arguzia di una serie che non ti aspetti: La situazione si ribalta quando il suo agente ( Massimo Ghini ) intravede una possibilità: sfruttare un errore medico, per tornare in scena. Insomma: se questa è l'epoca dei piagnistei da talk show, ...

Gloria, Sabrina Ferilli: trama, cast, quante puntate sono, dove è stata girata: Deciderà così di dare una svolta alla sua carriera grazie all'aiuto del suo cinico agente Manlio interpretato da Massimo Ghini . A nulla varranno le rassicurazioni della figlia Emma , dell'assistente ...

Domenica In, Sabrina Ferilli e la frase sfuggita "Fuori dai cog***": Sabrina Ferilli si prende la scena a Domenica In . Tra gli ospiti della puntata del 18 febbraio su Rai 1, l'attrice non si è smentita mostrando tutta la sua simpatia. Affiancata da Massimo Ghini, Sergio Assisi, Emanuela Grimalda , la Ferilli torna nella prima serata con una serie che strizza l'occhio a due film che hanno fatto la storia del cinema - Viale del Tramonto ed Eva ...