Massese travolgente | 6-1 al Fucecchio e terzo posto conquistato

X-Files (The X-Files) è una serie televisiva statunitense e canadese ideata da Chris Carter e trasmessa dalla Fox dal 10 settembre 1993 al 19 maggio 2002 e successivamente dal 24 gennaio 2016 al 21 marzo 2018. La serie vede protagonisti due agenti dell'FBI, interpretati da David Duchovny e Gillian Anderson, che indagano su casi di natura paranormale. Gli episodi richiamano varie tematiche del cinema dell'orrore e della fantascienza, tra i quali creature leggendarie, teorie del complotto, mutazioni genetiche, percezioni extrasensoriali, psicocinesi, intelligenza artificiale, UFO e alieni. Il termine X-Files è riferito all'archiviazione sui computer dei casi attinenti al paranormale che avveniva sotto la lettera X, quella riferita all'incognita. Molti degli episodi sono autoconclusivi, presentando la formula del "mostro della settimana", ma alcuni presentano in tutto o in parte temi ricorrenti, sviluppi narrativi nel loro insieme noti come la "mitologia" della serie.