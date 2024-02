Marsiglia | esonerato Gattuso | fatale la sconfitta contro il Brest

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 19 febbraio 2024) E’ già finita l’avventura di Gennarosulla panchina del. Il club francese ha deciso il ribaltone in panchina dopo lain Ligue 1ile in generale un rendimento deludente in stagione. “Dobbiamo chiedere scusa ai tifosi. Abbiamo toccato il fondo, ora è il momento di prenderci le nostre responsabilità”, aveva detto dopo lain superiorità numericail. In mattinata è andato in scena un confronto e il club francese ha deciso per l’esonero dell’allenatore italiano. Iloccupa la 9ª posizione in classifica e in campionato non vince da sette giornate. In 22 partite ha conquistato 30 punti ed il rendimento non è stato considerato all’altezza. L'articolo CalcioWeb.