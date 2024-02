Marisa Laurito costretta a difendere De Luca padrone del suo teatro | “L’insulto alla Meloni? Non l’ho sentito”

(Di lunedì 19 febbraio 2024), l’attrice comica napoletana resa nota al grande pubblico dalle trasmissioni di Renzo Arbore, torna a far ridere come nei gloriosi anni ’80. Per chi la ricorda ai tempi di “Quelli della notte”, la passione diera il fdanzato Scrapizza che lui coccolava e venerava da passionale e devota femmina napoletana d’altri tempi. Da Scrapizza a De: la nuova passione diLa 73enne attrice napoletana ha sfoderato in questi giorni un nuovo monologo, una pubblica dichiarazione d’amore nei confronti di Vincenzo De. Il governatore della Campania, che sta diventando sempre più impresentabile e imbarazzante nelle sue condotte e nelle dichiarazioni, incassa una difesa senza se e senza ma, che oscilla tra il comico e il ridicolo. “Sono ...

Marisa Laurito (Napoli, 19 aprile 1951) è un'attrice, cabarettista e conduttrice televisiva italiana.

Marisa Laurito: "De Luca bravo. L'insulto a Meloni Può scappare" Liberoquotidiano.it

Marisa Laurito a Roma con De Luca: 'Sbloccare i fondi per la cultura' Repubblica TV

Laurito su De Luca: «Al di là delle sfuriate fa cose buone. L’insulto a Meloni Infelice, ma può scappare»: Ha marciato su Palazzo Chigi con Vincenzo De Luca. Pure lei è una sua fedele legionaria «Sono direttore artistico del Teatro Trianon Viviani di Forcella, la questione dei fondi alla Cultura mi tocca ...

Cultura in crisi in Campania: l'appello di De Luca e Laurito per sbloccare i fondi: Introduzione Luciano Schifone, consigliere del Ministero della Cultura, ha descritto come una scena pirandelliana la situazione al Teatro Sannazaro. Gli operatori culturali della Campania, guidati da ...

Cultura, artisti e registi mobilitati: Risorse Fsc fondamentali per il settore: Il mondo della cultura, dello spettacolo e dell’arte di Napoli e della Campania si è ritrovato oggi al teatro Sannazaro in occasione della manifestazione promossa dalla Regione Campania per chiedere c ...