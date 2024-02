Mario Sechi | la lezione di Navalny all' Occidente

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 19 febbraio 2024) La morte di Alexeiè più di un memento sulla realtà della Russia e del suo presidente, è una distesa di campane che rimbomba per tutto l', è il richiamo di un'antica battaglia che qualcuno pensava chiusa con il crollo del Muro di Berlino e la dissoluzione dell'Unione Sovietica, è lo scontro tra il Bene e il Male che per cinquant'anni definì la vita nell'era della Guerra Fredda. Vladimir Putin è responsabile della sua morte per un motivo corazzato da una ferrea logica, in punta di diritto e di fatto:era sotto la custodia della Russia, è morto a 47 anni a Kharp, nel Circolo Polare Artico, in una prigione il cui nome evoca tutta la sua durezza, “la colonia dei lupi polari”. Come ha ricordato l'editorial board del Financial Times, dopo Stalin, la dissidenza in Unione Sovietica era punita con la prigione, l'esilio ...