(Di lunedì 19 febbraio 2024) Bergamo, 19 febbraio 2024 –. Dopo le indiscrezioni e le foto circolate negli ultimi giorni, è stata la stessabergamasca a confermare la notizia al settimanale Grazia. Dopo Raffaela e Gabrio, figli nati dal matrimonio con Eros Ramazzotti, ora è in dolce attesa di unadal. La conferma della gravidanza L’amore con ilIl rapporto con l’ex marito, Eros Ramazzotti Più forte della malattia La conferma della gravidanza “Io e il mioaspettiamo una”, ha confermatonell’intervista al ...

Eros Luciano Walter Ramazzotti noto come Eros Ramazzotti (Roma, 28 ottobre 1963) è un cantautore italiano.

Marica Pellegrinelli incinta svela il sesso del bebè e la data del parto TGCOM

Marica Pellegrinelli incinta: "Aspetto una bambina. Quando mi sono separata da Eros non ho preso niente" Fanpage.it

Marica Pellegrinelli è incinta, la modella aspetta una bambina dal compagno William Djoko: Dopo giorni di indiscrezioni, è arrivata la conferma dalla stessa 35enne: “Sono al settimo mese”. E parla del rapporto con l’ex marito Eros Ramazzotti ...

Marica Pellegrinelli incinta dopo il cancro: “Vi svelo come va con Eros”: L'ex moglie di Eros Ramazzotti, Marica Pellegrinelli, è in dolce attesa e ha svelato in che rapporti è con l'ex marito.

Marica Pellegrinelli incinta svela il sesso del bebè e la data del parto: “Aspettiamo una bambina, sono al settimo mese, sono di 27 settimane ed è tutto molto bello” dice Marica Pellegrinelli che per la prima volta conferma di essere incinta. In una diretta social per il se ...