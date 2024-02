Mare Fuori 4 | spoiler sul finale | cosa sapere

Leggi tutta la notizia su velvetgossip

(Di lunedì 19 febbraio 2024) La prima parte della quarta stagione diè prima approdata in streaming e adesso anche in onda in prima serata sulle reti Rai. Il cast si è riunito per il quarto anno consecutivo per finire le riprese per i nuovi episodi dell’amata fiction. Il pubblico dovrà però prepararsi a un inedito colpo di scena. È da poco stata resa disponibile, prima in streaming e poi in chiaro, la prima parte della quarta stagione di. La fortunata fiction targata Rai, infatti, continua ad appassionare il grande pubblico raccontando le vicende dei ragazzi chiusi nel carcere minorile di Napoli, tra amicizie, nuovi amori, ma anche dolorosi addii. Il registra, ancor prima della messa in onda dei nuovi episodi, che comporranno la seconda parte della quarta stagione, lancia però un grandissimoper i ...