Mara Venier | tutte le frecciatine che ha tirato a Domenica In dopo le polemiche

(Di lunedì 19 febbraio 2024)nel corso della settimana è stata vittima di una sh1tstorm da parte di alcuni utenti sul web per aver interrotto Dargen D’Amico mentre parlava di migranti e per aver letto un comunicato del direttore della Rai in merito alle parole che Ghali aveva pronunciato sul genocidio. Per placare l’ondata di indignazione la stessa conduttrice è stata prima costretta a chiudere i commenti sulla propria pagina di Instagram e poi obbligata a rilasciare un’intervista chiarificatrice sul Corriere della Sera. “Io sono una conduttrice Rai. Se l’amministratore delegato della Rai mi chiede di leggere un comunicato, io lo faccio“, le sue parole. Nella puntata andata in onda ieri (18 febbraio)non ha fatto alcun riferimento diretto al caso della settimana né ha parlato di Dargen D’Amico che è stato assente ...