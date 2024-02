(Di lunedì 19 febbraio 2024) L'obiettivo è proteggere il traffico mercantile, abbattendo i droni, missili e barchini esplosivi diretti contro le navi La, EuNavFor, è unanavale militare che l'Unione Europea hato oggi, dopo soli due mesi dall'annuncio, un tempo piuttosto breve per gli standard europei, sulla base di una proposta di Italia, Francia e

13.53 Il Consiglio Affari esteri Ue ha approvato il lancio dell'operazione militare Aspides, in Mar Rosso per difendere le navi dagli attacchi dei ... (servizitelevideo.rai)

Borrell, l'operazione Aspides nel Mar Rosso svolgerà un ruolo chiave nella salvaguardia degli interessi dell'UE: La nuova operazione navale nel Mar Rosso, EUNAVFOR Aspides, svolgerà un ruolo chiave nella salvaguardia degli interessi commerciali e di sicurezza, per il bene dell'UE e della più ampia comunità internazionale. Lo ha dichiarato l'...

Ue: via libera a missione Aspides, il comando operativo affidato all'Italia: Via libera alla missione europea nel Mar Rosso per tutelare i traffici commerciali minacciati dagli attacchi degli Houthi yemeniti. Lo ha annunciato il Consiglio dei ministri degli Esteri dell'Unione europea riunito a Bruxelles . La ...

Mar Rosso e Houthi, Ue lancia missione Aspides: cosa farà: ... lo scopo dichiarato è quello di tutelare la libertà di navigazione e, dunque, gli interessi economici dell'Ue, i cui traffici con l'Indopacifico passano principalmente dal Mar Rosso (i costi di ...