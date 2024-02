Mar Rosso e attacchi Houthi | ok Ue a lancio missione Aspides

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di lunedì 19 febbraio 2024) (Adnkronos) – Il Consiglio Affari esteri Ue ha approvato ildell’operazione militare navalecontro glideglialle imbarcazioni commerciali nel Mare nel Canale di Suez. “L’Italia avrà comando delle forze”, ha scritto in un post su X il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ribadendo che “l’Italia è in prima linea per proteggere interessi mercantili e la libera navigazione nel Mar. È un importante passo verso difesa comune europea”. Sono stati approvati in apertura dei lavori, riferiscono fonti europee, due punti procedurali: uno riguardante il piano operativo per EuNavFor, già approvato in Coreper nel giorno di San Valentino, e poi la decisione del Consiglio che lancia l’operazione marittima dell’Ue “al fine di ...