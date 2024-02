Manifestanti pro Navalny identificati Il caso a Milano finirà in Parlamento | Ma che Paese stiamo diventando?

(Di lunedì 19 febbraio 2024) di Marianna Vazzana Mazzi di fiori e lumini tra le foto di Alexei, il principale oppositore di Vladimir Putin morto in carcere in Russia a 47 anni tre giorni fa. Sono sull’erba, sotto la targa di Anna Politkovskaya, e sono stati appoggiati nel giardinetto di Porta Nuova da alcune persone ieri pomeriggio, come omaggio all’attivista. Ma quelle persone, "una dozzina", che volevano onorare con fiori la memoria di, si sono trovate lì degli agenti che li hanno. Con una interrogazione parlamentare a Piantedosi chiederemo conto di chesiamo". Lo scrive in un tweet il senatore del Pd Filippo Sensi, citando Annaviva, l’associazione per mantenere viva la memoria di Anna Politkovskaja, la giornalista investigativa – dissidente russa – trovata uccisa a colpi di pistola ...

Nei primi due giorni di manifestazioni in memoria dell'oppositore Alexey Navalny morto in carcere venerdì la polizia russa ha fermato almeno 401 ... (quotidiano)

Le notizie sulla guerra in Ucraina di domenica 18 febbraio, in diretta. Kiev: «Attacco russo su Kramatorsk, 2 morti». Avdiivka è caduta (corriere)

Dalla fine di febbraio 2014 diverse dimostrazioni da parte dei manifestanti filorussi e dei gruppi antigovernativi hanno avuto luogo nelle maggiori città dell'Ucraina orientale e meridionale, come conseguenza dell'affermarsi del movimento Euromaidan e della rivoluzione ucraina. Durante la prima fase dei disordini, la Crimea fu annessa alla Russia dopo una crisi nella regione, l'intervento militare russo e un referendum contestato in ambito internazionale. Le proteste negli oblast' di Donec'k e Luhans'k sfociarono in un'insurrezione separatista armata. Ciò indusse il governo ucraino a lanciare una controffensiva militare contro gli insorti che portò alla guerra in corso nel Donbass.

L'Ong Ovd-Info: 'Fermati 401 manifestanti pro-Navalny in Russia' Agenzia ANSA

Torino, manifestanti pro Palestina bruciano le gigantografie di Meloni e Netanyahu Repubblica TV

Manifestanti pro Navalny identificati. Il caso a Milano finirà in Parlamento : "Ma che Paese stiamo diventando": Il senatore del Pd Filippo Sensi presenterà una interrogazione al ministro dell’Interno Piantedosi. Dodici persone tra silenzio e fiori volevano ricordare la battaglia dei martiri russi per la democra ...

