Manifestanti pro Navalny identificati a Milano | Piantedosi | “Non è compressione della libertà personale”

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 19 febbraio 2024)– “L'identificazione delle persone è un'operazione che si fa normalmente nei dispositivi di sicurezza del territorio. Mi è stato riferito che ilche aveva operato non avesse piena consapevolezza”. Risponde così, il ministro dell'Interno, Matteo, alle polemiche scoppiate ieri pomeriggio quando alcuni, che si erano riuniti per portare dei fiori in memoria diin corso Como, dove si trova una targa in ricordo di Anna Politkovskaya, si sono visti chiedere i documenti. La risposta diarriva in Prefettura, a, a marginesigla di un accordo tra la Regione Lombardia, l'Agenzia Nazionale per l'amministrazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e l'Anci ...