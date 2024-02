Mandy Rose | “Su FanTime ho ricevuto donazioni folli!”

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di lunedì 19 febbraio 2024) L’esperienza nel mondo del wrestling perè stata breve ma intensa. Dopo essere stata licenziata, l’atleta ha preferito non mettersi in gioco in un’altra compagine, bensi’ si è dedicata ad un’altra fonte di intrattenimento, ovvero quela riguardante contenuti per adulti. In una recente intervista ha dichiarato quale è attualmene la donazione piu’ folle mai avuta. Numeri impressionanti “Non staro’ qua a dire nomi… ma una persona, suè arrivata a donarmi ben 55mila dollari. E’ stato per un breve periodo di tempo, mi domando cosa faccia di mestiere per permettersi tutto cio, in ogni caso ti ringrazio infinitamente”.