Manchester United | Hojlund non si ferma più | sempre a segno nelle ultime 6 gare di Premier League

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Rasmusnon sipiù. Dopo un avvio piuttosto complesso in maglia Red Devils, il talento danese ha decisamente cambiato marcia da un mese a questa parte e lo score delleuscite è lì a dimostrarlo. Da quando si è sbloccato in campionato non ha più smesso di segnare. Sono infatti ben sei leconsecutive diin cui l’attaccante delè andato in gol, a cui si aggiunge anche la rete in Fa Cup. A coronamento di questo straordinario periodo di forma, è arrivata anche la doppietta, la prima in campionato e siglata nei primi 7? di gara, grazie alla quale losi è imposto sul campo del Luton Town.sta vestendo i panni del trascinatore della sua squadra: al suo ...