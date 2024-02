Manchester City | Guardiola | “Dobbiamo convivere con le aspettative alte”

(Di lunedì 19 febbraio 2024) L’allenatore delPepha parlato alla vigilia del recupero col Brentford, partita che potrebbe permettere alla sua squadra di accorciare a una lunghezza dalla capolista Liverpool. “La pressione è sempre la stessa – ha detto il tecnico dei Citizens – nelle ultime 15 partite, abbiamo fatto 13 vittorie e due pareggi e nelle due gare che abbiamo pareggiato la pressione era quella delle altre partite. Col Chelsea non siamo stati al nostro miglior livello, che è difficile da mantenere per periodi così lunghi anche se finora c’eravamo riusciti. Ma anche se avessimo vinto 3-0, la voglia di vincere domani sarebbe la stessa di sempre“. Il tecnico catalano ha poi proseguito: “Ci si aspetta sempre tanto da noi perché abbiamo vinto quello che abbiamo vinto, bisogna saperci. Sappiamo che è ...

