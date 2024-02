Mancanza della PET a Caserta | Muscarà | “I politici e i cittadini devono mobilitarsi”

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Ho finalmente ricevuto poche ore fa una risposta abbastanza assurda circa la mia interrogazione sullaPET-TAC a: è dal 2017 che la PET era prevista nella città di– ha spiegato in una nota la consigliera indipendente Maria– poi si chiedono come mai ci sono spostamenti e migrazioni sanitarie interregionali, ma se un cittadinono, malato oncologico è obbligato ad andare in altre città per fare una PET, di cosa stiamo parlando? A tale interrogazione, mi hanno risposto che per il territorioprovincia di, era prevista una PET-TAC pubblica presso l’A.O. Sant’Anna e San Sebastiano, sollecitata ulteriormente nei mesi scorsi, ma che era già stata ...

In teoria della probabilità, la mancanza di memoria (memoryless property) è una proprietà caratteristica di due variabili casuali: quella esponenziale negativa e quella geometrica. La mancanza di memoria esprime il fatto che una variabile di quei due tipi non "ricorda il passato" ma si comporta come se fosse "nuova".

Anp-Cia Grosseto: affrontare subito legge delega sulla non autosufficienza CIA - Agricoltori Italiani

Di Francesco: "Huijsen Mancanza di rispetto, queste cose..." Corriere dello Sport

Diastema dentale: cos'è, cause e trattamento: Il diastema dentale, comunemente conosciuto come spazio tra i denti, è una condizione generata da diversi fattori: scopri quali e come porvi rimedio.

Aeroporto, l'assessore regionale: "Il Ridolfi deve puntare sul settore cargo". Minutillo (Centrodestra per Forlì): "Mancanza di equilibrio": Una proposta che dimostra la sua mancanza di equilibrio nel rapporto con le parti ... Abituato forse a rilegare Forlì, guidata da una maggioranza di centrodestra, a “cenerentola” della Regione - ...

Editoria, il digitale non basta: cinque modi per coinvolgere la Gen Z: Libri e giovani generazioni, un ventaglio di opzioni per stimolare la lettura. E un promemoria per le istituzioni ...