Maltempo | allerta meteo gialla per temporali domani 20 febbraio | le regioni a rischio

Tempo di lettura: 2 minutiLa Protezione Civile della Regione Campania ha prorogato di ulteriori 24 ore l’allerta meteo in vigore su tutta la ... (anteprima24)

Per la giornata di domani la Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta meteo per la giornata di domani , lunedì 12 febbraio ... (fanpage)

Più dell'80 per cento dei comuni della Bolivia è in allerta per il rischio di alluvioni: ... che si sommano ad altre trenta uccise a causa di frane e maltempo da novembre a oggi. Lo dichiarazione dello stato di allerta impone alle autorità comunali e provinciali di attivare il personale di ...

Torna l'allerta smog a Verona, allerta Arancione per il livello di Pm10 nell'aria: i provvedimenti: Torna l'allerta smog a Verona, dopo quella di inizio febbraio alla quale maltempo e precipitazioni aveva messo la parola fine. Dal Comune di Verona infatti informano che Arpav ha comunicato il raggiungimento ...

La California si prepara a forti piogge e nevicate durante la settimana lavorativa: Un'importante ondata di maltempo si sta dirigendo verso la costa occidentale degli Stati Uniti, portando con sé pioggia, ... Attualmente, ben 26 milioni di persone in tutto lo Stato sono in allerta per ...