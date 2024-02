Malore in casa | l’assessore Iommi in prognosi riservata

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Macerata, 19 febbraio 2024 – Colpito da unin, è in gravi condizioni Silvano, assessore comunale all’Urbanistica. L’architetto, 75 anni il prossimo 19 marzo, si trova ora inall’ospedale di Macerata.è stato colpito da unquesta mattina, mentre si trovava nella sua. Baldini, sindaco di Matelica, ancora grave: la politica si stringe a lui Allertati i soccorsi, è stato trasferito d’urgenza all’ospedale del capoluogo dove si trova in. Le sue condizioni sarebbero gravi, ma stabili.è tenuto sotto costante osservazione. Eletto con lista civica del sindaco Sandro Parcaroli,era stato assessore anche ...

Sardegna: 37enne muore al'ottavo mese di gravidanza, il neonato è grave: Laura Porta , 37 anni, infermiera nata a Bolotana ma da tempo residente a Pistoia, lo scorso pomeriggio era a casa insieme al suo compagno ed ha accusato un malore. Dalle prime indiscrezioni ...

Il dramma di Laura Porta, la donna morta per dare alla luce suo figlio. Ma ora rischia anche il neonato: ...00 a Pistoia , dove un'infermiera di 37 anni incinta di 8 mesi si è sentita male in casa ed è stata ... Il dramma Non è ben chiaro che tipo di malore abbia colpito la donna, la cosa sicura è che quando è ...

Malore per l'assessore Silvano Iommi, ricoverato in prognosi riservata: L'assessore Silvano Iommi Apprensione per Silvano Iommi, colpito questa mattina da un malore mentre si trovava a casa. L'assessore all'urbanistica del Comune di Macerata, 75 anni, è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale cittadino. "L'Amministrazione comunale, in accordo con la ...