Malattia X 20 volte peggio del Covid | “Non è questione di ‘se’ ma di ‘quando’ arriverà

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Nel corso dell’ultimo World Economic Forum di Davos, Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), ha rivolto l’attenzione globale verso un concetto allarmante ma cruciale: laX. Descritta come la prima tra le malattie sconosciute a scatenare una pandemia globale, la sua menzione ha suscitato un’intensa preoccupazione tra gli esperti di salute pubblica. Secondo le previsioni, un’eventualeX potrebbe risultare fino a ventipiù letale del-19, una prospettiva che sottolinea l’urgenza di una preparazione adeguata.LaX rappresenta un’ipotesi, un agente patogeno ancora non identificato che potrebbe causare una pandemia futura. Questo termine è stato coniato dall’OMS per sottolineare l’incertezza e la vastità delle ...

