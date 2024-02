Magnus Sheffield | il sopravvissuto a Gino Mäder | rivive il giorno della tragedia | “Ricordo tutto”

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Per la prima volta a otto mesi di distanza dalla tragica morte dial Giro di Svizzera,ha ricordato quella drammatica giornata che lo vide coinvolto nella caduta: "Vissi una sorta di limbo tra l'essere vigile e il perder conoscenza, ma ricordo benissimo ogni momento. Per tornare a correre ho riguardato le foto e i cimeli di quando pedalavo da ragazzino"

Morto a 26 anni il ciclista Gino Mader caduto al Giro di Svizzera: nel 2021 vinse una tappa al Giro d'Italia: Assieme a lui è caduto anche l'americano del team Ineos, Magnus Sheffield, che si è ritirato dalla corsa a causa di un trauma cranico. I soccorsi a Gino Mader. I soccorsi. Il quotidiano svizzero '...

