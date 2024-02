Magi +Europa | La responsabilità della morte di Navalny è di Putin

(Di lunedì 19 febbraio 2024) (Agenzia Vista) Roma, 19 febbraio 2024 "Quando muore un dissidente politico incarcerato dopo aver subito un tentativo di avvelenamento e poi una serie di condanne politiche, e che ha subito un regime di detenzione sempre più dura, allora la colpa è del regime che l'ha impringionato" lo ha detto il deputato Riccardo, segretario di, a marginefiaccolata organizzata da Azione in onore di, il dissidente russo morto in carcere. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

