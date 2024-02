Maddaloni | inaugurata l’opera d’arte contro la violenza | la panchina del progetto “Rise Up

(Di lunedì 19 febbraio 2024). Nel pomeriggio di ieri, la comunità diha assistito all’inaugurazione di unanon convenzionale, simbolo di lotta e speranzaladi genere. Questa particolare installazione artistica, nata dalUp” – Panchine d’Autore, si distingue per il suo forte messaggio sociale e culturale, andando oltre il tradizionale simbolismo dellarossa dedicata al contrasto del femminicidio.è stata fortemente voluta dal Comitato “Spazio Verde La Rotonda”, con il referente Sergio Di Caprio in prima linea come promotore dell’iniziativa, e ha visto la collaborazione della Consigliera Comunale Italia Tagliafierro. Il contributo creativo degli studenti del Liceo Artistico “Don Gnocchi” ...

Maddaloni (Matalùnë in campano) è un comune italiano di 36 748 abitanti della provincia di Caserta in Campania.

Maddaloni. Inaugurata l'opera d'arte contro la violenza di genere goldwebtv.it

Maddaloni: inaugurata un panchina simbolo della lotta e speranza Virgilio

Inaugurata la panchina rossa in via Napoli a Maddaloni: MADDALONI - «Questa panchina è il simbolo della coscienza civile della comunità di via Napoli che tutta assieme sta dicendo no alla violenza sulle donne». Con ...

Maddaloni, inaugurazione di una panchina rossa via Napoli: «Questa panchina è il simbolo della coscienza civile della comunità di via Napoli che tutta assieme sta dicendo no alla violenza sulle donne». Con queste parole la consigliera comunale Italia Tagliafi ...

Maddaloni. Inaugurata una panchina rossa contro la violenza: grandi emozioni in via Napoli: Con queste parole la consigliera comunale Italia Tagliafierro ha tagliato il nastro con il quale formalmente sabato sera è stata in augurata la panchina rossa in via Napoli a Maddaloni. «Non è stata ...