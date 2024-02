Madame Web | Sydney Sweeney irresistibile nelle foto in costume dal dietro le quinte

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Ancora unleper il film Sony, stavolta con al centro gli scatti dell'attrice con indosso ildi Spider-Woman Continuano ad arrivare online alcunilediWeb, che è approdatosale lo scorso weekend con un risultato disastroso su Rotten Tomatoes.nuove immagini possiamo vederecon indosso ildi Spider-Woman.Web, un disastro annunciato Fin dalla condivisione del primo trailer diWeb, era chiaro che questo progetto si sarebbe rivelato un disastro. I fan non avevano apprezzato le modifiche al personaggio principale interpretato da Dakota Johnson, in più la trama della pellicola ...

Madame Web, il cui vero nome è Cassandra Webb, è un personaggio immaginario dei fumetti creato da Denny O'Neil (testi) e John Romita Jr. (disegni), pubblicato negli Stati Uniti d'America dalla Marvel Comics. Esordì nella serie The Amazing Spider-Man (vol. 1) n. 210.

Perché Madame Web non ha una scena post credit Lo rivela la regista: La regista S.J. Clarkson ha spiegato il motivo dell'assenza di una scena post-credit nel suo ultimo film, Madame Web.

Madame Web, flop al box office: è il peggior esordio di sempre per la saga di Spider-Man: Il nuovo film con Dakota Johnson e Sydney Sweeney non è riuscito a conquistare il pubblico, segnando un record negativo per la saga di Spider-Man.

