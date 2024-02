Madame Web | Mike Flanagan condivide la sua ironica recensione

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Il registaha condiviso una divertenteal filmWeb, con star Dakota Johnson, sul sito Letterboxd.Web è stato sommerso dai commenti negativi e ancheha condiviso la suadel film con star Dakota Johnson. Il regista ha sorpreso i fan pubblicando su LetterBoxd un post dedicato al film in cui cita il famoso spot della catena AMC con protagonista Nicole Kidman. Il commento del regista, sul sito, ha recensitoWeb scrivendo le parole che erano state ideate per promuovere i cinema: "Veniamo in questo posto... per la magia. Veniamo al cinema per ridere, piangere, interessarci. Perché di questo abbiamo bisogno, tutti noi: quella ...