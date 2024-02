Mad Max Folorunsho

Leggi tutta la notizia su ultimouomo

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Michaelè una piccola dimostrazione di come sia possibile scovare talenti nelle serie inferiori e di come, forse, il concetto di categorie, nel mondo del calcio, sia più sfumato di quanto pensiamo. La carriera di un giocatore è decisa da molte variabili, che possono aiutarlo od ostacolarlo, e soprattutto che sfuggono al suo controllo: gli infortuni al momento sbagliato, le idee dell’allenatore, un colpo di fulmine da parte di dirigenti e scout di squadre più affermate, anche un pizzico di fortuna. Non è detto, insomma, che alcuni giocatori di Serie B o Serie C non abbiamo qualità sufficienti per arrivare in Serie A: semplicemente, a volte, non incontrano le condizioni ideali che gli consentono di raggiungere il gradino più alto del calcio italiano. Chi, a 26 anni compiuti, quelle condizioni le ha finalmente trovate, è Michael, ...