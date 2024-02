Maceratese | con Ruani i tre punti Debutto da sogno contro la K-Sport

(Di lunedì 19 febbraio 2024)3 K: Gagliardini; Iulitti (30’ st Luciani), Sensi, Strano, Nicolosi (30’ st Martedì); Mancini, Pagliari (37’ st Vittorini), Gomis; D’Ercole (28’ st Di Ruocco), Minnozzi (37’ st Damiano), Cirulli. A disp.: Amico, Compagnucci, Chimezie, Troscè. All.. KMONTECCHIO GALLO (4-3-3): Elezaj; Notariale, Nobili, Del Pivo, Baruffi; Magnanelli (23’ st Paoli), Eugenio Dominici, Pieroni (29’ st Sciamanna); Peluso, Bardeggia, Torelli (23’ st Vegliò). A disp.: Andreani, Franca, Giovanni Dominici, Rastelletti, Mazzari, Fiorani. All. Lilli. Arbitro: Manzini di Verona. Reti: 2’ e 9’ st Minnozzi, 11’ Bardeggia, 13’ st Strano, 45’ st Notariale. Note. Spettatori 400 circa. Ammoniti: Eugenio Dominici, Bardeggia, Martedì. Angoli 1-5. Unda ...

L’ufficialità non è ancora arrivata, ma Pieralvise Ruani guiderà la Maceratese domenica in casa contro il forte K-Sport Montecchio Gallo secondo ... (sport.quotidiano)

L'A.C.D. Società Sportiva Maceratese 1922, meglio nota come Maceratese, è una società calcistica italiana con sede nella città di Macerata. Milita in Eccellenza, la quinta divisione del campionato italiano.

Mister Ruani scuote la Maceratese: Minnozzi e Strano firmano il tris, vice capolista ko all'Helvia Recina (Foto) Cronache Maceratesi

Macerata, passeggia con il cane allo stadio dei Pini ma resta chiuso dentro: devono intervenire i vigili del fuoco: MACERATA Va a passggio con il cane allo stadio dei Pini, ma resta chiuso dentro e viene salvato dai vigili del fuoco. Una disavventura che ha visto come protagonista - suo malgrado - un ...

“Primo gol con tre metri fuorigioco, gara condizionata da errore”: ECCELLENZA - Il presidente del K Sport Gallo Montecchio deluso nel dopo gara Nel post gara di Maceratese-K Sport Gallo finita 3 a 2 in favore dei biancorossi di casa raccogliamo lo sfogo del President ...