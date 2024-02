Ma siamo scemi! | Geolier | Capezzone piomba sul video del Capodanno

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Il casoè ancora al centro dei dibattiti televisivi. Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo e il posto occupato dal rapper nella classifica finale della kermesse (secondo dopo Angelina Mango), hanno avuto la meglio le polemiche. A Zona Bianca, il programma di politica e di attualità condotto da Giuseppe Brindisi, se ne è parlato ancora. La musica del 23enne esalta dei modi di vivere poco leciti e invita alla violenza? Questo è stato l'interrogativo che ha dato avvio alla discussione. Per Danielenon bisogna dimenticare un aspetto sostanziale. "È libero di fare quello che crede", ha detto riferendosi al giovane artista, però, ha aggiunto, "liberi anche noi di non farci prendere in giro". In primo luogo, il direttore editoriale di Libero ha voluto ricordare che"lavora per ...