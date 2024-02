Lutto in casa Agnelli | è morta Ira von Fürstenberg | la nipote di Gianni

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Èall'età di 83 anni, Ira von. Figlia del principe Tassiloe di Clara(sorella di), è stata protagonista per diversi anni del jet-set internazionale e delle cronache rosa. Ha intrapreso anche la carriera cinematografica, articolata in una trentina di pellicole a cavallo fra gli anni sessanta e anni settanta. Nel 1970 presenta il Festival di Sanremo al fianco di Nuccio Costa e Enrico Maria Salerno. In un periodo non facile della sua vita, con due matrimoni alle spalle, poco più che 25enne fu il produttore Dino de Laurentis a proporre a Ira di entrare nel mondo cinema. La principessa-attrice girò in tutto 28 pellicole e rifiutò il film "Barbarella" (1968) di Roger Vadim, ruolo che poi venne assegnato a Jane Fonda. Come rifiutò anche di girare un film con ...