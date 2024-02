Lumezzane a valanga | che tris alla Triestina

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 19 febbraio 2024)(Brescia) Ildimentica subito lo scivolone infrasettimanalecon il Trento, gioca una partita di livello elevato e non lascia scampo ad un avversario pur qualificato ed ambizioso come lache incappa in un’altra tappa amara della sua deludente stagione. L’incontro del "Saleri" si chiude con un eloquente 3-0 per la squadra di mister Franzini, che consolida la posizione in zona play off e si pone subito dopo le grandi del girone A di serie C. Nonostante la voglia di riscatto degli alabardati, la compagine rossoblù fa capire ben presto le sue intenzioni. I valgobbini si spingono subito in avanti e al 13’ Capelli, con un preciso stacco di testa, trasforma un bel servizio nel rapido vantaggio dei locali. I giuliani di Bordin, che nelle prime due partite sulla panchina dellaha incassato ...