L’ultimo sospiro di Sonny Liston

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Pubblichiamo un estratto di “Artisti, pazzi e criminali”, raccolta di articoli di Osvaldo Soriano del 1983 tradotta da Vittoria Martinetto e Angelo Morino, e pubblicata in una nuova edizione curata da SUR, con traduzione riveduta e corretta da Chiara Gualandrini. Se volete acquistare il libro potete farlo cliccando qui. Panorama, 12 gennaio 1971 a Francisco Juárez La passione per la boxe mi viene dall’adolescenza. Ricordo che verso il 1958 Ricardo González, «Gonzalito», ormai vecchio, rovinato, andò a General Roca a battersi contro un cileno che furoreggiava nell’Alto Valle de Río Negro. In quel periodo io abitavo a Cipolletti e andai con tutta la banda a veder battersi quella figura che per noi era leggendaria. «Gonzalito» vinse e rimase con noi fino all’alba, a bere vino e a raccontare aneddoti. Aveva seguito il destino crudele di quasi tutti i pugili: da strillone a ...