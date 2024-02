L’ultima stravaganza di De Laurentiis un personaggio da film di Sorrentino Sport

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Ovviamente il probabile esonero di Mazzarri a poche ore dall’andata degli ottavi di Champions con il Barcellona, è una (buona? Chissà…) notizia per i media catalani. Il giornaleper esempio assorbe il ribaltone ricordando ai lettori che Denon nuovo a queste cose. E che in questo caso “sta preparando la sua ultima soluzione viscerale”.fa un ritratto caratteriale del presidente del Napoli. Scrive che “si adatterebbe aidiper il suo senso edonistico della vita e per il modo diretto, non filtrato e focoso di parlare dei personaggi dei suoi. Lo possono testimoniare gli allenatori e i giocatori che lo hanno conosciuto in questi anni. Deè la chiave per comprendere questo Napoli nel bene e nel male. Il meglio e il ...

Sanremo 2024: ecco tutti i look della serata finale del Festival: Ghali - Casa mia In linea con la stravaganza degli abiti ... Per l'ultima serata fa salire sul palco anche Rich_olino, la creatura ...

I look della quinta serata di Sanremo: promossi e bocciati. Renga e Nek testimoni dello sposo (4), Mahmood in tuta gold (8): Ultima serata, gli artisti si giocano il tutto per tutto. Una ... L'abito non fa il monaco però fa la sua figura in uno spettacolo in ... La stravaganza no, i giubbotti da sci neanche, ma i completi grigi ...

√ Alice Cooper: 'I'm the master of madness, the sultan of surprise': Qui a seguire la nostra recensione dell'ultima fatica del rocker ... Per rendere al meglio la frenesia, l'impetuosità e la stravaganza ...