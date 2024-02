L' ultima figuraccia di Elly Schlein su Giorgia Meloni | FdI insorge

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Sempre dalla parte delle donne. Tranne questa volta. Che sia una dimenticanza pare strano, visto che i cronisti presenti a Vasto la domanda gliel'hanno fatta eccome. Ma, in Abruzzo per sostenere il candidato dem a governatore alle regionali del 10 marzo, non ha risposto. E dire che ha parlato parecchio. E dunque, cosa la segretaria del Pd pensi degli insulti che Vincenzo De Luca ha rivolto a, quella «stronza» indirizzata alla premier qualche giorno fa, non è dato sapere. Ieri, messa alle strette, la segretaria ha preferito glissare. «Grazie ho già risposto sull'autonomia differenziata» ha dettoai giornalisti che la incalzavano alla fine di un comizio. Ma il suo silenzio non è passato inosservato dalle parti del centrodestra. «Che vergogna la, capo di De Luca, che ...