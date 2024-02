L’Ue apre un’indagine su TikTok | “Sospetta violazione della trasparenza e degli obblighi della tutela dei minori”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 19 febbraio 2024) La Commissione Europea ha aperto “superdidei”. Il procedimento formale ha l’obiettivo di valutare sepossa aver violato il Digital Services Act (Dsa) in ambiti legati alladei, allapubblicità, all’accesso ai dati per i ricercatori, e alla gestione del rischio di design che creano dipendenza e contenuti dannosi. Il commissario europeo al mercato interno Thierry Breton su X afferma che serve “applicare la Dsa per un Internet più sicuro per i giovani“, ed elenca, un “design ...