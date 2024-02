L’Ucraina sempre sotto pressione | Zelensky giustifica la ritirata da Adviivka

(Di lunedì 19 febbraio 2024) L'Ucraina ha trascorso una settimana tumultuosa, segnata da battaglie, ritiri strategici e decisioni cruciali nel contesto della guerra contro la Russia. Il messaggio serale del presidente Volodymyrha riflettuto il clima di tensione e l'impegno incessante delle forze ucraine. "Questa settimana, i cuori di tutti quelli che tengono a noi - non solo in Ucraina - hanno sperimentato sentimenti di preoccupazione per i nostri eroi, per la nostra Avdiivka, per ogni soldato e per il destino del nostro popolo e del nostro intero paese", ha dichiarato, evidenziando il senso di unità e solidarietà che permea la nazione.La resa della città di Avdiivka, nell'est del paese, alle forze russe ha rappresentato un duro colpo per l'Ucraina. Il presidente ha espresso gratitudine verso i soldati e tutti coloro che si impegnano nella difesa del paese, ma ...

Il conflitto russo-ucraino è uno scontro politico, diplomatico e militare iniziato de facto dal febbraio del 2014 e che dal febbraio 2022 vede fronteggiarsi le truppe regolari dei due paesi dell’Europa orientale.

L’Ucraina è sempre più sola ISPI

Due anni di guerra/ Il destino dell'Ucraina che riguarda l'Occidente ilmessaggero.it

Guerra Russia-Ucraina, i russi avanzano, Putin parla di dialogo con Kiev. Medvedev: spingerci ai confini del ‘91 porterà alla guerra globale: «Siamo pronti per il dialogo con l'Ucraina. Se non fosse stato per la posizione dell'Occidente, i combattimenti in Ucraina sarebbero cessati un anno e mezzo fa». Lo ha detto Vladimir Putin in un'inter ...

Due anni di guerra/ Il destino dell'Ucraina che riguarda l'Occidente: Nelle prime settimane dell’invasione russa, l’Occidente era convinto che l’Ucraina sarebbe capitolata in pochi giorni. Ora deve convincersi sempre di più e soprattutto in questa fase in cui la Russia ...

Navalny, fiaccolata a Roma senza Conte e i leader di centrodestra: Nonostante i trascorsi con l’organizzatore Carlo Calenda, Italia viva aderisce alla fiaccolata. In piazza ci saranno Maria Elena Boschi e Raffaella Paita, mentre il leader Matteo Renzi cercherà di ...