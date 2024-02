Luci in piazza Scala per Navalny La proposta | “Intitoliamogli una via di Milano”

(Di lunedì 19 febbraio 2024)– Anche ai cittadini sono scesi inper ricordare il dissidente russo Alexeymorto detenuto in carcere in Siberia. Appuntamento innell'ambito della manifestazione promossa dall'associazione Ponte Atlantico e dalla Comunità dei Russi liberi a cui hanno aderito diversi partiti politici. Inpresenti esponenti di +Europa, del Pd, di Fratelli d'Italia, della Lega. I manifestanti hanno portato cartelli con la scritta “Putin minaccia tutta l'Europa”. Lasi è poi illuminata in ricordo diquando i manifestanti hanno acceso ledei loro telefoni in contemporanea. Alla manifestazione ha preso parte anche l'ex magistrato Armando Spataro: “Essere qui in ...

La Festa di Santa Lucia è una tradizione svedese veramente particolare. Il 13 dicembre in Svezia si festeggia il Lucia dagen. Per gli svedesi questa ... (funweek)

La Festa di Santa Lucia è una tradizione svedese veramente particolare. Il 13 dicembre in Svezia si festeggia il Lucia dagen. Per gli svedesi questa ... (funweek)

Bologna , 15 febbraio 2024 – "Un nuovo modo di pensare lo spazio pubblico in città e che migliora la qualità di vita di Bologna , in un luogo ... (ilrestodelcarlino)

Navalny, a Milano centinaia di persone in piazza Scala: La piazza si è poi illuminata in ricordo di Navalny quando i manifestanti hanno acceso le luci dei loro telefoni in contemporanea. Alla manifestazione ha preso parte anche l'ex magistrato Armando ...

La fiaccolata bipartisan al Campidoglio: la piazza si illumina per Navalny: Centinaia di luci illuminano piazza del Campidoglio dove è in corso la fiaccolata in memoria di Alexei Navalny, organizzata dal leader di Azione, Carlo Calenda. Sulla facciata di palazzo Senatorio è stata ...

CUNEO/ Spettacoli e formazione nella proposta della Fondazione Egri per la Danza: Con luci di Vilius Vilutis e costumi di Kristina Cyziute Svirskiene, applauditissimi alla fine, han ...Unione Sovietica ed isolata dal resto del mondo (a fine anni Ottanta fu tra quelli scesi in piazza ...