Lucchese | un punto in casa della Juventus Next Gen | il finale è 1-1

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Alessandria, 18 febbraio 2024 – Una buonadeve accontentarsi di uncontro la. Ai rossoneri non basta il gol messo a segno da Cangianiello nel primo tempo, perché ad inizio ripresa si fanno recuperaro dai bianconeri. Latorna a giocare al Moccagatta, per affrontare laGen e questa volta Gorgone conferma i soliti undici, con il ritorno al centro dell’attacco di Magnaghi. Ed i rossoneri partono subito bene, con Disanto che al 10’ ci prova, ma la sua conclusione termina di poco a lato. Ma il gol è nell’aria e al 16’ Quirini, serve in area di rigore Cangianiello, che è bravo a girarsi e di destro batte Daffara e realizza il suo primo gol tra i professionisti. La reazioneJuve è flebile e poco incisiva, nonostante i ...

La Lucchese 1905 S.r.l., meglio nota come Lucchese, è una società calcistica italiana con sede nella città di Lucca. Milita in Serie C, la terza divisione del campionato italiano.

