Lotto | la dea bendata bacia Roma | centrate vincite per oltre 240mila euro

(Di lunedì 19 febbraio 2024), 19 febbraio 2024 – Lazio in festa con il. Nell'estrazione di venerdì 16 febbraio, come riporta Agipronews, si esulta acon treper un totale di 243.885. Sei ambi, quattro terni e una quaterna (combinazione 29-31-57-61 su Cagliari) regalano ad un fortunato giocatore della Capitale la maxi vincita di 216.600, a cui si aggiungono altri due premi, da 21.660 e 5.625. L'ultimo concorso delha distribuito premi per 5,2 milioni diin tutta Italia, per un totale di171 milioni da inizio anno.