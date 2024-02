Lotto | a Roma è già record | vincita clamorosa

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di lunedì 19 febbraio 2024), aè già: la. Ecco quanto ha portato a casa con una quaterna giocata sulla ruota di Cagliari Un colpaccio incredibile. Per due motivazioni. La prima è che è davvero difficile, per non dire impossibile (ma poi impossibile non lo è visto che è successo) prendere una quaterna. Il secondo è che ha vinto davvero tantissimi soldi. Estrazione del(AnsaFoto) – Ilveggente.itNei giorni scorsi vi abbiamo parlato e rivelato di come il gioco delsia ancora uno dei più amati dagli italiani, che nel 2023 hanno giocato parecchio. Anche perché regala vincite straordinarie, come quella centrata anei giorni scorsi e messa in evidenza da Agimeg.it. Una quaterna incredibile, sulla quale il fortunato vincitore ha ...