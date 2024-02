Lotta salvezza e promozione in Serie A | le previsioni dei bookmakers

(Di lunedì 19 febbraio 2024) E’ il momento dei bilanci dopo la 25ª giornata del campionato diA. Continua la crisi della Salernitana, nonostante il cambio di allenatore. I granata hanno rimediato un’altra sconfitta nella sfida contro l’Inter e la situazione di classifica è sempre più drammatica. Secondo ila quota retrocessione è crollata a 1,07, su Goldbet e Better, seguiti dal Verona, offerto a 1,60 dopo il pareggio contro la Juventus. Poi il Cagliari di Ranieri, senza vittorie da oltre un mese e il ritorno inB è quotato 1,65. La cura Nicola continua a portare frutti all’Empoli: la retrocessione dei toscani sale a 2,25. Situazione difficile anche in casa Sassuolo (retrocessione a 2,50) e il Frosinone (a 3). Foto di Claudio Giovannini / AnsaLainA Anche il campionato di ...

