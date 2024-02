Lotito | dopo la Salernitana ci riprova | contatti per un altro club

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Claudiola, vuolerci per un’altra squadra e avrebbe pensato a unnei dilettanti Claudiola, vuolerci per un’altra squadra e avrebbe pensato a unnei dilettanti. Come riporta Il Messaggero, il presidente della Lazio, sarebbe pronto ad acquistare il Barletta, squadra pugliese che milita nel campionato di Serie D e nel quale figurano anche vecchie conoscenze della Serie A come Schelotto.