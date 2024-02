Loredana Bertè pronta per l' Eurovision | ci sarà Una Voce per San Marino! Ecco chi parteciperà con lei

Leggi tutta la notizia su eccellenzemeridionali

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Una potenziale sorpresa sta per sconvolgere il panorama musicale dell'Song Contest. Sei curioso di sapere chi potrebbe rappresentare il piccolo microstato di San Marino? Il gossip cresce e questa volta sembra svelare una notizia bomba! Dopo aver sentito voci su Annalisa e Mahmood, sembra che la prossima rappresentante di San Marino all'potrebbe essere nessun'altra che la straordinaria. La cantante di Bagnara calabra, fresca dal successo a Sanremo 2024 con il brano "Pazza", potrebbe essere sul punto di sbarcare sul palco di Malmoe, in Svezia, per l'atteso concorso musicale europeo. Gli organizzatori di Unaper San Marino hanno rivelato che lasarebbe entusiasta all'idea di partecipare, ma ci sono ancora alcuni dettagli da definire con il ...