L’operaio resta gravissimo Quel pauroso volo nel vuoto ha scosso tutta la comunità

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Sono stazionarie, pur nella loro assoluta gravità, le condizioni di P.E., operaio albanese di 29 anni precipitato sabato scorso da una tettoia che stava ristrutturando insieme ad alcuni colleghi. L’uomo è ricoverato in rianimazione nell’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia, con fratture multiple agli arti ed un grave trauma cranico causato da una caduta da un’altezza di 7-8 metri. Regolarmente assunto da una ditta di Spello specializzata in manutenzione di tettoie, coperture, bonifiche di amianto (ecc.) stava lavorando in una piccola azienda metalmeccanica nella zona industriale umbertidese, in via Madonna del Moro. Sulla vicenda le indagini della procura perugina: il pubblico ministero ha infatti aperto un fascicolo contro ignoti per lesioni, utile a ricostruire i fatti ed accertare le eventuali responsabilità. L’ennesimo incidente sul lavoro nella zona ha ...