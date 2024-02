“Lo stava facendo da solo” Grande Fratello | le telecamere lo scoprono a letto | censura in azione

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Due anni fa, durante ilVip 6, i concorrenti avevano parlato di una stanza del piacere per praticare autoerotismo. La rivelera stata fatta dagli stessi gieffini durante una cena, dopo una richiesta avanzata da Alex Belli. La richiesta l’anno precedente era stata fatta da Andrea Zelletta dopo il prolungamento, ma era stata respinta dagli autori. La stessa richiesta durante il GF Vip 6 era stata presa in considerdopo che ad avanzarla era stato Alex Belli. La prima a parlarne era stata Manila Nazzaro: “Ildice di dare una stanza per la privacy agli uomini“. Francesca Cipriani non si era lasciata scappare l’occasione e aveva detto “Dove Giucas può andare con Federica”. Ma dopo quell’edizione sembra che il...