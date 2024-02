Lo spread tra Btp e Bund apre stabile a 147 punti base

(Di lunedì 19 febbraio 2024)tra Btp etedeschi a 10 anni piatto in avvio di seduta: sui mercati telematici il differenziale è partito a 147, lo stesso livello della chiusura di venerdì. Il rendimento del prodotto del Tesoro è al 3,86%.

Lo spread (pronuncia: /spred/), termine della lingua inglese traducibile con «differenza», «scarto» o «divario», è la differenza di rendimento tra due titoli (azioni, obbligazioni, titoli di stato) dello stesso tipo e durata, uno dei quali è considerato un titolo di riferimento. Nel caso dei titoli di Stato, spesso i titoli di riferimento sono i Bund emessi dalla Germania (Bundesanleihe), considerata la solidità e la forza dell'economia tedesca.

