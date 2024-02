Lo schiaffo della Galizia a Sanchez | i socialisti mai così male nella regione I popolari di Feijòo | ora si dovrebbe dimettere

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Trionfano ispagnoli nel voto in. Le elezioni regionali inerano considerate un banco di prova, almeno dal leader nazionale del partito popolare spagnolo, ilno Alberto Núñez Feijóo: una sorta di voto di gradimento nei confronti del premier socialista Pedro Sánchez, e del Psoe, che hanno ottenuto il loro peggior risultato elettorale in un’elezione in quella: 9 seggi, 5 in meno rispetto al 2020. Un “funerale”, commentano ilocali. Laha votato ancora una volta per idi Alfonso Rueda, che mantengono la maggioranza assoluta con 40 seggi, due in meno rispetto al 2020, ma sufficienti per continuare a governare dopo 15 anni ininterrotti. La disfatta è colpa del minuetto di ...