Lo faccio ogni giorno e tutti mi chiedono come mai il mio bagno sia così pulito e profumato come in Hotel

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Ci sono alcune stanze di casa che hanno bisogno di essere lavate. Al pari della cucina, infatti, la pulizia delè un rituale sul quale è impossibile soprassedere. Fondamentale l’igiene della toilette, ma ci sono trucchi che ancora non conoscete sudetergere a fondo il vostroin poco tempo che lo rendono facile e veloce. Scopriamone alcuni insieme.pulirlo a fondo e lasciare un gradevole profumo – ilcorrieredellacitta.com Occorrono prodotti cheabbiamo in casa Un prodotto fondamentale per ottenere il risultato sperato è il bicarbonato di sodio. Per prima cosa spargetelo sul lavandino, un po’ ovunque. A seguire spruzzare aceto, di reazione le due sostanze inizieranno a ...